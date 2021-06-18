ЕС: отношение к России после встречи Путина и Байдена не изменится

У Европейского союза, после саммита президентов России и Соединенных Штатов, не появилось новых причин изменить свою политику в отношении России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ЕС.

«Россия, конечно, продолжает оставаться одной из ключевых тем повестки нашей внешней политики. Но я не думаю, что у нас есть причины для изменения нашей политики в отношении России», — заявили в Евросоюзе.

Вопрос был задан в контексте саммита глав 27 стран Европейского союза, который пройдет в Брюсселе в понедельник, 21 июня.

Ранее в Европейском союзе рассказали о принципах новой стратегии по отношению к России. По словам главы МИД ЕС Жозепа Борреля, пять этих принципов были одобрены еще в 2016 году и внедрены в новую стратегию.

Саммит Путина и Байдена прошел в Женеве 16 июня. По завершении российско-американских переговоров состоялась встреча президентов России и Швейцарии.