Голосование на выборах в Думу пройдет в сентябре в течение трех дней

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Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра... Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова во время презентации Информационного центра...
Илья Питалев/РИА Новости

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — сказала она на заседании Центризбиркома России.

Так, выборы продут 17, 18 и 19 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переноса думских выборов из-за коронавируса. Он сказал, что электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, а также напомнил, что у ЦИК и санитарных властей есть опыт проведения аналогичных мероприятий с соблюдем всех мер по коронавирусу.

Изначально президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование состоится 19 сентября.