Голосование на выборах в Думу пройдет в сентябре в течение трех дней

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование в сентябре 2021 года пройдет в течение трех дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы пришли к выводу, учитывая ряд факторов, что необходимо провести голосование на выборах депутатов Госдумы и иных выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, не в один день», — сказала она на заседании Центризбиркома России.

Так, выборы продут 17, 18 и 19 сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переноса думских выборов из-за коронавируса. Он сказал, что электоральный процесс лучше не подвергать влиянию обстоятельств, а также напомнил, что у ЦИК и санитарных властей есть опыт проведения аналогичных мероприятий с соблюдем всех мер по коронавирусу.

Изначально президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому голосование состоится 19 сентября.