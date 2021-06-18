Пушков заявил о желании Байдена «прощупать» Путина

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден в ходе прошедшего саммита в Женеве хотел «прощупать» главу России Владимира Путина по поводу сближения с Китаем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Еще до саммита было ясно, что скрытой повесткой переговоров для Байдена было желание «прощупать» лидера России насчет возможности предотвратить сближение России с Китаем. Отсюда — и это предупреждение (о сближении с Китаем. — «Газета.Ru»)», — написал сенатор.

Он также прикрепил новость о том, что американский лидер поcоветовал российской стороне подумать, стоит ли Москве «усиливать зависимость» от Пекина. По словам Пушкова, главе Белого дома не следует давать России подобные «советы».

Он добавил, что со стороны Вашингтона Москва наблюдает только «санкции, силовое давление, угрозы и «смену режимов» в соседних странах».

«И при таком послужном списке враждебных действий Вашингтон хочет запугать нас гипотетической зависимостью от Китая, который не проявляет к нам враждебности? Странная логика», — подытожил политик.

Ранее сообщалось, что Байден предложил Путину подумать, нужно ли России увеличивать свою зависимость от Китая.

Лидеры Российской Федерации и Соединенных Штатов встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.