МИД объяснил недопуск российских журналистов на пресс-конференцию Байдена

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что российских журналистов не пустили на пресс-конференцию президента США Джо Байдена, так как американская сторона боится неудобных вопросов. Об этом она заявила в ходе выступления на телеканале RTVI.

«Плохо, что американцы не пустили российских журналистов на свою пресс-конференцию… У нас в первых рядах сидели как раз американские журналисты», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что недопуск представителей российской прессы был неверным решением со стороны США.

«Но на раздельную конференцию американской стороны не пустить российских журналистов или заранее их не пригласить — это был их большой проигрыш, они были абсолютно неправы», — подытожила Захарова.

16 июня в Женеве состоялся саммит президентов России и США. После него главы государств провели пресс-конференции. На пресс-конференции российского президента Владимира Путина присутствовали представители иностранных СМИ, в то время как на пресс-конференции Джо Байдена российских журналистов не было.