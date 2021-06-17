Лавров призвал Великобританию «разгрести завалы» в отношениях с Россией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по инициативе британской стороны провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом. Об этом сообщает МИД РФ.

«В ходе беседы констатировано неудовлетворительное состояние двусторонних отношений, ответственность за которое целиком лежит на Лондоне», — сообщили в МИД РФ.

Лавров призвал британскую сторону отказаться от необоснованных и не подкрепленных фактами обвинений, а также от «провокационной» риторики в отношении России. По его словам, сейчас контакты Лондона и Москвы носят избирательный характер, и обычно касаются вопросов, интересных Великобритании. Он подчеркнул, что подобный подход недопустим в нормальной дипломатической практике.

Министр иностранных дел РФ также напомнил о «неконструктивных» действиях Лондона по высылке российских дипломатов, которые повлекли за собой зеркальные шаги Москвы.

«Лавров призвал разгрести эти завалы на взаимной основе», — сообщили в МИД РФ.

Помимо этого, стороны обсудили проблематику СВПД, ситуации в Белоруссии и на Украине, а также обменялись мнениями по взаимодействию в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции и глобальным изменением климата.

Ранее лидеры стран Группы семи (G7) в ходе саммита в Великобритании выступили за стабильные отношения с Россией. Мероприятие проводилось в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Помимо лидеров стран «большой семерки», в нем приняли участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.