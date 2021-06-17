Страны СНГ создадут совместное подразделение гуманитарного разминирования

Представители стран СНГ обсудили на заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения вопросы создания совместного подразделения гуманитарного разминирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание прошло в Санкт-Петербурге под руководством начальника инженерных войск Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств — участников СНГ приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее сообщалось, что армии России, Белоруссии и Сербии отработали вопросы передислокации войск на большие расстояния в рамках учения «Славянское братство — 2021».

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