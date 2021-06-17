Страны СНГ создадут совместное подразделение гуманитарного разминирования

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Саперы Международного противоминного центра ВС РФ очистят от взрывоопасных предметов участок «Линий... Саперы Международного противоминного центра ВС РФ очистят от взрывоопасных предметов участок «Линий...
Саперы Международного противоминного центра ВС РФ очистят от взрывоопасных предметов участок «Линий...
Минобороны России

Представители стран СНГ обсудили на заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения вопросы создания совместного подразделения гуманитарного разминирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что заседание прошло в Санкт-Петербурге под руководством начальника инженерных войск Вооруженных сил России, генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого. В заседании Координационного комитета по вопросам инженерного обеспечения при Совете министров обороны государств — участников СНГ приняли участие делегации министерств обороны Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

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