Генсек ООН надеется, что диалог РФ и США приведет к сокращению ядерных арсеналов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал намерение России и США вести диалог о взаимной стратегической стабильности. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, сообщает ТАСС.

По его словам, генсек ООН выразил надежду на то, что достигнутые в результате саммита РФ-США договоренности приведут к сокращению количества ядерного оружия в мире.

Встреча глав России и Соединенных Штатов прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов, включая перерыв.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.