Косачев назвал «сведением личных счетов» слова Трампа о победе России на саммите в Женеве

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Максим Блинов/РИА Новости

В своем заявлении о победе российской стороны на саммите в Женеве экс-президент США Дональд Трамп руководствовался желанием «доказать несправедливость победы Байдена» на прошедших президентских выборах, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что это заявление носит неофициальный статус личной точки зрения американского политика.

«Это точка зрения бывшего президента, который проиграл избирательную кампанию и который, разумеется, крайне заинтересован в том, чтобы доказать несправедливость победы Байдена и его неэффективность как победителя. Поэтому мнение Трампа абсолютно субъективно, и именно так к нему и надо относиться, как к сведению личных счетов и попытке представить собственный период президентства в качестве наиболее эффективного», — считает Косачев.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией. При этом экс-глава Белого выразил уверенность в том, что для Москвы данная встреча прошла хорошо.

«Мы ничего не получили, дали сцену России», — заявил бывший президент США.

Он отметил, что Вашингтону не удалось остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», особо подчеркнув важность работы по данному направлению.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».