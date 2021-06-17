Косачев назвал «сведением личных счетов» слова Трампа о победе России на саммите в Женеве

В своем заявлении о победе российской стороны на саммите в Женеве экс-президент США Дональд Трамп руководствовался желанием «доказать несправедливость победы Байдена» на прошедших президентских выборах, заявил «Газете.Ru» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Сенатор отметил, что это заявление носит неофициальный статус личной точки зрения американского политика.

«Это точка зрения бывшего президента, который проиграл избирательную кампанию и который, разумеется, крайне заинтересован в том, чтобы доказать несправедливость победы Байдена и его неэффективность как победителя. Поэтому мнение Трампа абсолютно субъективно, и именно так к нему и надо относиться, как к сведению личных счетов и попытке представить собственный период президентства в качестве наиболее эффективного», — считает Косачев.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон ничего не получил от саммита с Россией. При этом экс-глава Белого выразил уверенность в том, что для Москвы данная встреча прошла хорошо.

«Мы ничего не получили, дали сцену России», — заявил бывший президент США.

Он отметил, что Вашингтону не удалось остановить реализацию проекта «Северный поток — 2», особо подчеркнув важность работы по данному направлению.

16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».