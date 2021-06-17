США ждут результатов от договоренности с РФ о сотрудничестве в области кибербезопасности

США намерены разобраться, принесет ли результаты договоренность американского лидера Джо Байдена и президента России Владимира Путина о потенциальном сотрудничестве в области обеспечения кибербезопасности. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает «Интерфакс».

По его словам, для этого потребуется какое-то время.

Представитель Белого дома сообщил, что в ходе переговоров в Женеве Байден передал Путину список из 16 типов инфраструктуры, которые, как считают в американской администрации, должны быть за пределами деструктивных действий.

Кроме того, американская сторона намерена проследить за тем, какие меры примет Россия против хакеров, которые недавно напали на трубопровод Colonial Pipeline. В Белом доме напомнили, что американский президент приписывал это нападение не России, а киперпреступникам, которые могут проживать на российской территории.

По словам представителя администрации, в список из 16 инфраструктурных сфер вошли химический сектор, сектор связи, критически важное производство, плотины, оборонно-промышленная база, аварийные службы, энергетический сектор, сектор финансовых услуг, продовольствие и сельское хозяйство.

Ранее в администрации США заявили, что Байден и Путин успели многое обсудить.