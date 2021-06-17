Трамп анонсировал первый после ухода с поста президента крупный митинг

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые после своего ухода с поста намерен организовать масштабный митинг с участием своих сторонников. Он пройдет, как предполагается, 26 июня в штате Огайо, утверждается в сообщении бывшего главы Белого дома.

«45-й президент США Дональд Трамп проведет крупный митинг в Веллингтоне, штат Огайо, в субботу, 26 июня», — уточняется в заявлении.

Помимо того, Трамп считает сейчас себя «невиданно популярным».

«Если вы посмотрите на цифры — я нравлюсь людям больше, чем когда-либо», — сказал 45-й президент в интервью Fox News.

В результате митинг комитета политических действий Save America будет «первым из многих», устроенных в поддержку кандидатов от Республиканской партии и принципа «Make America Great Again». На запланированной акции центральной темой будет поддержка республиканца Макса Миллера. В 2022 году он намерен избраться в Палату представителей Конгресса США от штата Огайо.

Ранее Трамп заявил о желании снять с России санкции. Экс-глава государства напомнил, что его администрация ввела множество рестрикций в отношении Москвы.