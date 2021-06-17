В администрации США заявили, что Байден и Путин успели многое обсудить

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин во время переговоров успели обсудить много тем. Встреча глав государств окончилась не преждевременно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Вообще-то они не закончили так уж раньше, чем ожидалось. В оригинальном расписании были встроены некоторые перерывы, которыми мы не полностью воспользовались», — уточнил собеседник.

Утверждается, что лидеры США и России успели обсудить очень широкое поле вопросов на встрече в формате один плюс один.

«Это была очень сосредоточенная, практичная, неконфронтационная дискуссия, в результате люди не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом», — добавили в администрации.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».