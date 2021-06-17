В администрации США заявили, что Байден и Путин успели многое обсудить

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Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their... Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their...
Russian President Vladimir Putin and U.S President Joe Biden enter Villa la Grange during their...
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президенты Соединенных Штатов и России Джо Байден и Владимир Путин во время переговоров успели обсудить много тем. Встреча глав государств окончилась не преждевременно, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

«Вообще-то они не закончили так уж раньше, чем ожидалось. В оригинальном расписании были встроены некоторые перерывы, которыми мы не полностью воспользовались», — уточнил собеседник.

Утверждается, что лидеры США и России успели обсудить очень широкое поле вопросов на встрече в формате один плюс один.

«Это была очень сосредоточенная, практичная, неконфронтационная дискуссия, в результате люди не читали друг другу заготовленные тезисы и не просто произносили монологи о том или о другом», — добавили в администрации.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главы государств подтвердили взаимную приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и договорились запустить комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».