Путин назвал темы переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом рассказал о темах переговоров двух лидеров.

По словам Путина, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности, кибербезопасности, торговых отношений и тему ситуации на Украине.

Путин сообщил, что МИД России и Госдепартамент по итогам встречи начнут взаимодействие на дипломатическом уровне.

В Женеве 16 июня прошли два раунда переговоров президентов России и США. Совместного пресс-подхода лидеров двух стран не будет, однако президенты проведут отдельные пресс-конференции.

Встреча стала первым саммитом лидеров двух стран с момента вступления Байдена в должность президента США. Для Путина визит в Женеву станет первой зарубежной поездкой с января прошлого года.

«Газета.Ru» в онлайн-формате рассказывает об итогах переговоров Путина и Байдена в Женеве.