МИД Литвы вызвал российского дипломата из-за «нарушения» воздушного пространства

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства, чтобы выразить протест из-за того, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«МИД Литвы 16 июня пригласил представителя посольства России, чтобы выразить протест по поводу нарушения воздушного пространства. Два военных самолета РФ 15 июня незаконно вторглись в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем», — говорится в сообщении.

Вильнюс потребовал от Москвы объяснить инцидент и принять необходимые меры, чтобы он не повторился в будущем.

Ранее Минобороны РФ запустило на своем сайте мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», который посвящен сохранению памяти о воинах Красной Армии, погибших при освобождении Литовской ССР в годы Великой Отечественной войны.