В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может оказать влияние на подходы российского государства к международным вопросам. Об этом Косачев написал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый «порядок, основанный на правилах», так и будет навязываться ему коллективным Западом», — отметил политик.

При этом он выразил мнение, что не исключается перспектива дальнейшей деградации международных отношений, «как это происходило под чутким «руководством» Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет»».

Также сенатор прокомментировал новую внешнеполитическую стратегию Европейского союза в отношениях с Россией по трем принципам: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. Об этой стратегии накануне сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Косачев предложил представить, что российская концепция отношений с Евросоюзом была бы сформулирована на этих же принципах. А также если бы российская концепция обеспечения своей национальной безопасности была бы сформулирована так: «территориальная оборона России начинается за пределами российских границ».

«Но именно так, дословно, сформулированы соответствующие концепции Евросоюза и НАТО в отношении России. И ничего, они полагают, что все в порядке и идет должным путем», — подчеркнул вице-спикер.

Ранее в Кремле рассказали об ожиданиях от саммита Россия — США.