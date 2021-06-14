Путин допустил обмен заключенными между Россией и США

Российский президент Владимир Путин заявил в интервью NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между Россией и США.

«Да, конечно», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста телеканала.

Как отметил президент, он в курсе того, что в России есть граждане США, которые находятся в тюрьме. Но, по его мнению, заключенных россиян в американских тюрьмах намного больше.

«Если сравнить это с числом российских граждан, которые находятся в тюрьмах США, эти цифры несопоставимы», — отметил он.

Ранее стало известно, что осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан не думает, что США пойдут на его обмен. По его словам, он в большей степени рассчитывает на процедуру выдворения из России.

Адвокаты подчеркнули, что ходатайство о выдворении Уилана будет подано в Мосгорсуд сразу после саммита президентов России и США в Женеве 16 июня.

Как сообщалось, что Уилан дважды обращался к президенту России с просьбой о помиловании.