Джонсон пообещал Зеленскому обсудить ситуацию на Украине на саммите НАТО

Официальный представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что премьер пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить на саммите НАТО в Брюсселе дестабилизирующие действия России на украинской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон поговорил с Зеленским по телефону утром 14 июня, перед началом саммита.

«Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий», — сказал официальный представитель канцелярии.

По мнению британского премьера, члены НАТО несут ответственность за поддержку обороноспособности Украины. Он также считает важным обучение украинских военных инструкторами альянса.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты выделили Украине $150 млн помощи на укрепление безопасности.