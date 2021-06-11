В МИД Украины рассказали, когда Зеленский посетит Вашингтон

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон запланирован на конец июля. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет РИА «Новости».

«Обсуждается дата в конце июля», — сказал Кулеба.

По его словам, планируется широкая повестка дня, в США прибудет большая украинская делегация. Киев уже начал готовить визит, в том числе ключевые элементы программы и договоренности.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с украинским главой Владимиром Зеленским поддержал суверенитет Украины.

Байден и Зеленский затронули стратегическое партнерство двух стран в поддержку плана президента Украины по борьбе с коррупцией. Президенты США и Украины еще обсудили необходимость тесного сотрудничества в области энергетической безопасности и борьбы с коронавирусом. Помимо того, рассматривались планы Вашингтона по предоставлению Киеву 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.