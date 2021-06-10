Россия объявила персоной нон грата работницу посольства Северной Македонии

Временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в России О.Чаушевская-Димовская была объявлена персоной нон грата. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел России.

По информации пресс-службы, сотрудницу дипмиссии пригласили в МИД России, где ей вручили ноту министерства об объявлении «persona non grata». Речь идет о работнице посольства Северной Македонии в Москве.

«Данная мера является ответом на принятое в мае с.г. северомакедонской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Скопье», — пояснили в ведомстве.

Ранее глава МИД Северной Македонии Буяр Османи прокомментировал объявление персоной нон грата российского дипломата. Министр напомнил, что в России работают только два их дипломата, и в Скопье надеются, что Москва не вышлет в качестве ответной меры ни одного из них. О высылке дипломата из страны стало известно 18 мая.