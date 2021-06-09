Байден заявил о намерении США быть лидером на мировой арене

Президент США Джо Байден заявил, что страна намерена быть лидером на мировой арене. Трансляцию его выступления ведет Белый дом.

В то же время Байден заявил, что находится в Европе, чтобы поучаствовать в нескольких саммитах, среди которых встреча G7 и заседание НАТО.

«А затем встречаться с [президентом России Владимиром] Путиным, дабы поставить его в известность о том, что я хочу, чтобы он знал», — сказал американский лидер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос о возможных последствиях саммита президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сказал, что если США не поймут бесперспективность попыток давления на Россию, они утратят роль глобального лидера.