Германия выступила за проведение встречи министров в «нормандском формате» по Донбассу

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин выступает за встречу «нормандской четверки» на уровне министров, но ее нужно как следует подготовить. Об этом он сообщил на брифинге, посвященному предстоящей встрече, передает «Интерфакс».

«Мы бы хотели, чтобы была встреча на уровне министров. Сейчас [стороны] попытаются это сделать», — сказал он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что встреча в «нормандской формате» по урегулированию в Донбассе на уровне глав МИД может состояться. Он рассчитывает, что она будет результативной.

«Я искренне надеюсь, что она будет проведена, и мы все готовы к очень предметному разговору, чтобы господин [глава МИД РФ Сергей] Лавров приехал на нее договариваться, а не выступать с классической российской позицией, что во всем все виноваты, кроме России», — заявил он на совместном брифинге с Маасом.

Ранее Киев предложил странам-участницам переговоров в «нормандском формате» провести срочный саммит на уровне политических советников и министров иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал создать новый формат переговоров по Донбассу, в рамках которого к урегулированию ситуации будут привлечены не только страны «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), но и другие государства.