Лавров заявил, что Россия заинтересована в прагматичных отношениях с США

Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на «Примаковских чтениях», передает РИА «Новости».

«И хочу подчеркнуть, вопреки тому, что пытаются нам приписывать на Западе, мы неизменно заинтересованы в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, включая сам Запад, будь то Соединенные Штаты, или их союзники по НАТО, или Европейский союз», — сказал министр.

Встреча глав Российской Федерации и Соединенных Штатов состоится 16 июня в Женеве.

Ранее МИД России не исключил участие Лаврова в саммите лидеров России и США в Женеве.

Накануне бывший специальный помощник экс-президента США Рональда Рейгана, обозреватель журнала The American Spectator Дуг Бэндоу призвал Вашингтон пойти на сделку с Москвой, поскольку изоляция и конфронтация с ней не сделают мир безопаснее. По его словам, глава Белого дома Джо Байден вполне может стать современным Ричардом Никсоном, то есть стабилизировать отношения с Россией.