США будут противостоять милитаризации Арктики со стороны РФ

США считают Арктику одним из регионов, где они состязаются с другими странами за ее ресурсы, и поэтому намерены противостоять ее милитаризации со стороны России. Об этом в ходе онлайн-конференции по безопасности заявила первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает ТАСС.

«Арктика — это один из тех [регионов], где у нас идет состязание за ресурсы и превосходство», — сказала она.

По словам Хикс, для американских военных Арктика также является новым географическим регионом, где Вашингтон изучает, как проводить там «научные изыскания, спасательные операции, осуществлять общие правила кораблевождения».

Ранее в Германии выразили мнение, что США и НАТО необходимо разработать стратегию по противодействию усиливающемуся влиянию России в Арктике, в противном случае ее постигнет «судьба Крыма».