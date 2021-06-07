Песков рассказал, как идет подготовка к встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как идет подготовка к встрече главы РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Встреча двух президентов состоится 16 июня в Женеве.

По словам представителя Кремля в настоящее время между сторонами проговаривается тема совместной пресс-конференции Путина и Байдена. Он отметил, что пока это неподтвержденный пункт программы.

«Опять же это обоюдное должно быть решение (проведение пресс-конференции — ред.), и после того, как мы согласимся или на том, или на другом варианте, мы вам сообщим», — сказал Песков.

Он также добавил, что объявления по месту встречи в Женеве будут сделаны синхронно с американской стороной.

«Смотрите, действительно там по месту есть уже более-менее понятные какие-то предложения, но я не буду сейчас предвосхищать», — сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что российский президент Владимир Путин в любом случае пообщается с кремлевским пулом после встречи с американским лидером Джо Байденом.

Ранее СМИ сообщали, что саммит президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который намечен на 16 июня, может пройти не в швейцарской Женеве, а на одной из вилл поблизости от города.