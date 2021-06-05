В Минске рассказали об ответе Белоруссии на западные санкции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск подготовил комплекс ответных мер в ответ на санкции Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения», — сообщил Головченко.

По его словам, страна готова перейти на азиатские технологии в качестве ответа на ограничения. Также он добавил, что западные страны могут лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов.

По мнению Головченко, Минск рассчитывает на то, что западные страны «одумаются», и не будут вводить новые санкции против Белоруссии.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС. Вероятно, решение о введении новых ограничений будет принято к 21 июня, когда пройдет встреча министров иностранных дел Евросоюза. При этом в начале месяца ЕС внесет в «черный список» несколько физических и юридических лиц «в качестве промежуточного ответа» на действия белорусских властей.