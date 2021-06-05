Москва ограничит скоростной режим для электросамокатов

Власти Москвы подготовили меры, которые будут регулировать езду на электросамокатах. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, пишет РИА «Новости».

По его словам, в городе наблюдается «яркий всплеск малой мобильности», что приводит к авариям, в которых часто страдают дети.

«Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — заявил Ликсутов.

Во-первых, при использовании самоката на дороге он должен находиться в зоне регулирования государственной автоинспекции. Во-вторых, максимальная скорость будет ограничена 25 км в час, что объясняется радиусом колес и тем, что человек на самокате не носит средств защиты. В-третьих, если транспортное средство едет в тех местах, где гуляют пешеходы, то его скорость не может превышать скорость ходьбы. Кроме того, появятся зоны со сниженной скоростью.

«То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — сказал Ликсутов.

По мнению заммэра, правила позволят сделать использование электросамокатов комфортным и безопасным.

Ранее в управлении ГИБДД по Калининградской области заявили, что электросамокат, водитель которого не имел права им управлять, впервые эвакуировали в Калининграде.