Володин сообщил о возможности вмешательства Запада в выборы в Госдуму

Запад может попытаться вмешаться в ход предстоящих выборов в Государственную думу, заявил спикер нижней палаты парламента на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«(Попытки Запада вмешаться в выборы в Госдуму — Газета.Ru) будут. И нам надо из этого исходить. По-другому не сможет развиваться ситуация. И Соединенные Штаты Америки, и Запад попытаются вновь сделать все возможное для того, чтобы продвинуть для них более лояльные политические силы — тех, кто будет отрабатывать их интересы. Ну и, конечно, сделать все для ослабления существующей власти в Российской Федерации, которая для них невыгодна, потому что страна развивается, отстаивая свои позиции, укрепляя суверенитет», — цитирует Володина RT.

Спикер Госдумы также отметил, что России необходимо «сделать все», чтобы защитить выбор россиян, которые, как напомнил Володин, являются источником власти в стране.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что в ведомстве допускают увеличение числа хакерских атак из-за границы на российские государственные органы в преддверии парламентских выборов.