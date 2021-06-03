Протасевич: Светлане Тихановской никогда не стать лидером

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что Светлане Тихановской никогда не стать лидером страны.

Тем не менее, по его словам, Тихановская является главным политиком Белоруссии для Запада.

Ранее Протасевич рассказал, кто «сливал» ему данные по силовикам.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.