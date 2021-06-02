На белорусской границе появятся литовские стрелки

Власти Литвы планируют усилить охрану границы с Белоруссией, отправив туда группу стрелков. Об этом сообщили в Союзе стрелков Литвы, пишет Sputnik Литва.

Как пишет издание, глава Союза стрелков Литвы полковник Альбертас Дапкус поучаствовал в совещании с членами комитета национальной безопасности и обороны и службы охраны государственной границы Литвы (VSAT). На встрече затрагивались вопросы по охране государственной границы.

«Планируется уже в ближайшее время на литовско-белорусскую границу отправить группу стрелков, которые со своим снаряжением смогут оказать помощь в выполнении функций патрулирования, сторожа заставы и скрытные функции», — заявили в союзе.

Ранее сообщалось, что Литва высылает двух сотрудников посольства Белоруссии в стране из-за их действий, «несовместимых с дипломатическим статусом», соответствующая нота была передана вызванному в литовский МИД представителю белорусской дипмиссии.