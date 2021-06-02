Путин поддержал идею о системе депутатских отчетов перед избирателями

Президент Владимир Путин поддержал идею «Единой России» о регулярных отчетах депутатов Государственной думы перед избирателями о результатах своей работы.

Инициативу по такой норме озвучил заместитель секретаря генсовета партии, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Путин также выразил надежду, что о результатах своей работы в индивидуальном порядке отчитаются парламентарии от «Единой России» — вне зависимости от прохождения в новый созыв Госдумы.

«И партия в целом тоже», — сказал президент.

Ранее в «Единой России» рассказали, что партия провела самое масштабное предварительное голосование в своей истории и в истории политической системы России, участие в котором приняли почти 12 млн избирателей по всей стране. Чуть более 6 млн из них голосовали в режиме онлайн.