Глава Ростеха назвал равный войне шаг США

Глава Ростеха Сергей Чемезов считает, что Россия должна быть готова к «совсем жестким» санкциям со стороны Соединенных Штатов, введение которых фактически означало бы начало войны. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Все возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жесткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы. Но думаю, что к этой войне не готовы американцы и европейцы», – заявил глава госкорпорации.

По его словам, у России и Европы есть большой взаимный интерес в экономической сфере, а санкции лишают европейцев доступа к российскому рынку.

«Конечно, восторга по этому поводу у европейцев нет. Мы со своей стороны делаем все, чтобы уберечь партнерские связи от деградации», – добавил Чемезов.

Ранее представители стран Европейского союза предложили администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о противодействии России.