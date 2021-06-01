СМИ: Минск и Москва проработают совместный ответ на санкции Запада

Правительствам Белоруссии и России отданы распоряжения проработать меры совместного реагирования на санкции Запада, сообщило издание «Беларусь сегодня» по итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Главе белорусского правительства Роману Головченко поручено не затягивать с решением вопроса.

«Я прошу, Роман Александрович, не затягивать решение этого вопроса. Это все должно быть разумно, не наскоком, не надо стрелять себе в ногу, в руку, а то еще и в голову», — заявил Лукашенко.

Лукашенко также сообщил, что обсудил в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным его предстоящую встречу с президентом США Джо Байденом.

Ранее, по итогам переговоров с российским коллегой, Лукашенко сообщил о предстоящих поставках Минску современного российского вооружения.