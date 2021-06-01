В Кремле прокомментировали заявление о несовпадении повесток с США перед саммитом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что повестки РФ и США перед саммитом в Женеве не совпадают.

Накануне Рябков сказал, несмотря на расхождения с американской стороной по ряду вопросов в преддверии предстоящего саммита, Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны США.

Комментируя заявление, Песков посоветовал обратиться в МИД за детальными разъяснениями.

«Это вам нужно в МИДе спрашивать и у Рябкова. ... Это заявление МИД. Что касается подготовки к саммиту, она продолжается, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом», — сказал Песков.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, заявил, что надеяться на то, что лидерам двух стран удастся выйти на понимание, вряд ли приходится. В то же время он призвал не умалять значения этой встречи.