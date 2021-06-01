В Кремле прокомментировали заявление о несовпадении повесток с США перед саммитом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление замглавы МИД Сергея Рябкова о том, что повестки РФ и США перед саммитом в Женеве не совпадают.
Накануне Рябков сказал, несмотря на расхождения с американской стороной по ряду вопросов в преддверии предстоящего саммита, Россия готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны США.
Комментируя заявление, Песков посоветовал обратиться в МИД за детальными разъяснениями.
«Это вам нужно в МИДе спрашивать и у Рябкова. ... Это заявление МИД. Что касается подготовки к саммиту, она продолжается, никто не собирается стерилизовать повестку дня перед саммитом», — сказал Песков.
Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, заявил, что надеяться на то, что лидерам двух стран удастся выйти на понимание, вряд ли приходится. В то же время он призвал не умалять значения этой встречи.