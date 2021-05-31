Макрон привился от COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон привился от коронавируса нового типа. Об этом глава государства сообщил на своей странице в Twitter.

«[Я] вакцинирован!» — написал французский лидер.

При этом он не рассказал, какой именно вакциной привился.

Глава Франции переболел новой коронавирусной инфекцией в декабре 2020 года. Во время болезни состояние главы государства оценивалось как стабильное, у него наблюдались усталость, кашель и ломота в теле, а также головная боль.

Ранее Макрон допустил введение обязательной вакцинации от коронавируса во Франции для некоторых групп населения.