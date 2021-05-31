Все высланные российские дипломаты покинули Чехию

Последняя группа попавших под сокращение российских дипломатов выехала из Чехии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя посольства России в Праге Марию Семенову.

«Группа из 60 представителей российских загранучреждений в Праге вылетела в понедельник в 16.00 (17.00 мск) в Москву», — рассказала представитель дипломатической миссии.

29 мая из Чехии выехала группа из 54 сотрудников посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.

В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается «как еще один шаг к обострению отношений» не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России «глупостью».