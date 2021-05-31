Лавров подтвердил готовность России обсудить права человека на саммите в Женеве

Российская сторона готова обсуждать любые темы, в том числе вопросы прав человека, на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Мы готовы разговаривать, у нас нет никаких запретных тем. Мы будем обсуждать все, что считаем нужным, и будем готовы ответить на те вопросы, которые затронет американская сторона. Это касается и прав человека. Мы готовы обсуждать и права человека, и любую другую тему в тех объемах, которые предусмотрены универсально достигаемыми документами в этой или в другой сфере. Это будет опираться только на международное право», — сообщил министр.

Лавров подчеркнул, что Россия не примет концепцию миропорядка, основанного на правилах, которые продвигают западные страны во главе с США. Касаясь вопроса прав человека, он добавил, что в Москве следят за судьбой американских граждан, которые обвиняются по делу о беспорядках у Капитолия в Вашингтоне от 6 января.

Президенты России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предстоящий саммит, заявил, что надеяться на то, что лидерам двух стран удастся выйти на понимание, вряд ли приходится. В то же время он призвал не умалять значения этой встречи.