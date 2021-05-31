Лавров заявил, что Европа возводит окопы в отношениях с Россией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Европе вновь возводят окопы как на фронте в отношениях с Россией. ОБ этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ситуация в отношениях Российской Федерации и Европейского союза остается весьма тревожной.

«Наш общий европейский континент переживает беспрецедентный кризис доверия. В Европе вновь возводятся разделительные линии, которые передвигаются на восток и углубляются, как окопы на фронте, по сути дела», — сказал Лавров на конференции, посвященной отношениям РФ и ЕС.

По словам дипломата, еще в 2010 году была готовность к созданию комитета РФ-ЕС по вопросам внешней политики и безопасности, но Евросоюз ушел от договоренности, то же произошло с соглашением о взаимодействии в сфере кризисного урегулирования.

Глава МИД также заявил, что Москва не оставит без ответа готовящиеся со стороны Евросоюза недружественные шаги против России. При этом он добавил, что российские власти рассчитывают на здравый смысл европейских политиков.

Ранее, на фоне кризиса в отношениях Белоруссии и Запада глава Европарламента Дэвид Сассоли призвал ужесточить санкции против «российских чиновников». Он отметил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными», напомнив о предполагаемом отравлении и тюремном заключении Алексея Навального, а также о конфликте на юго-востоке Украины (Запад неоднократно обвинял Москву в причастности к происходящему в Донбассе, российские власти всегда это категорически отвергали).

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее обвинял Россию в причастности к инциденту с самолетом RayanAir, в результате экстренной посадки которого были задержаны белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Министр отметил, что «очень трудно поверить, что такого рода действия могут быть предприняты без согласия властей в Москве». Хотя Рааб признал, что четких доказательств у него нет.