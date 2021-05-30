СМИ: Дания помогала США прослушивать Меркель

Датские спецслужбы помогали американскому Агентству национальной безопасности (АНБ) подслушивать германских политиков, в том числе канцлера Ангелу Меркель, президента Франка-Вальтера Штайнмайера и нынешнего кандидата от правящей Социал-демократической партии Германии Пеера Штайнбрюка, сообщает Süddeutsche Zeitung.

По информации газеты, Дания предоставила АНБ доступ на специальную станцию возле Копенгагена, с помощью которой американская спецслужба осуществляла прослушку Меркель и других германских политиков при помощи подключения к подводным кабелям интернет-провайдеров. Кроме политиков, АНБ также осуществляла слежку через эту станцию за датскими МИД и Минфином.

В 2015 году WikiLeaks обнародовало информацию о том, что АНБ осуществляет прослушку телефонов федерального канцлера Германии и ряд высокопоставленных политиков ФРГ. По данным WikiLeaks, слежка могла вестись с 90-х годов.