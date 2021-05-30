Володин: Европарламент пытается испортить предстоящую встречу Путина и Байдена

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале обвинил Европейский парламент в нагнетании обстановки и создании конфронтационной повестки перед саммитом президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Европарламент и его глава Давид Сассоли предприняли попытку набрать политический вес, использовав как повод предстоящую встречу президентов России и США», — написал Володин.

Спикер Госдумы упомянул ранее сделанные Европарламентом заявления о введении дополнительных санкций против России из-за якобы «враждебных действиях» и предложение Байдену проекта совместного заявления.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление. Создать для встречи негативный фон — с расчетом самим набрать политические очки, потоптавшись на темах, которые могут стать предметом обсуждения двух президентов», — считает Володин.

Он назвал эти действия Европарламента безответственными.

Ранее глава Европарламента выступил за ужесточение санкций против России.