Страны Евросоюза предлагают США выступить с заявлением о противодействии России

Представители стран Евросоюза предлагают администрации Соединенных Штатов выступить с совместным заявлением о планах держаться единого подхода к России. Об этом сообщает Bloomberg.

Помимо того, прорабатывается вопрос, связанный с противодействием российской стороне. Речь идет об ответных действиях на якобы враждебные шаги Москвы.

По информации СМИ, уже есть соответствующий проект документа. Как утверждается, представители ЕС ранее предложили Вашингтону выступить с данным совместным заявлением на саммите лидеров стран Евросоюза и США. Встреча состоится 15 июня в Брюсселе.

В проекте заявления говорится: «Мы едины в принципиальном подходе к России и будем давать решительный ответ на ее периодическое негативное поведение и враждебные действия».

ЕС и США также «могут оставить позади споры о торговле», следует из проекта. В настоящий момент продолжается разработка проекта и планируется внести корректировки в текст, формулировки могут поменять.

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