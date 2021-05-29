В Кремле рассказали о содержании переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры России и Белоруссии в ходе встречи в Сочи обсудили торгово-экономические вопросы и борьбу с коронавирусом. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В основном фигурировали две большие темы — это вопросы дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия, а также борьба с пандемией», — рассказал представитель Кремля.

Песков также рассказал, что лидеры двух стран не обсуждали вопрос перехода к единой валюте.

«Нет, не затрагивалась», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Лукашенко продолжает свой визит в Россию — накануне состоялась официальная часть его переговоров с Путиным, а 29 мая проходит их неформальная часть.

Ранее Telegram-канал «Пул первого» опубликовал фото с неформальной части переговоров.

Как сообщалось, в начале официальных переговоров Путин предложил Лукашенко искупаться в море.