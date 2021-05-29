Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия»

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший российское гражданство в 2016 году, официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду», сообщает РИА «Новости» с места события.

29 мая, в субботу, состоялось заседание палаты депутатов объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». На нем актеру вручили партийный билет. Ранее Сигал являлся членом партии «За правду», теперь он присоединился к «Справедливой России — За правду» вместе с командой Захара Прилепина.

Ранее актер подготовил свой первый законопроект для России. В предложенных Сигалом поправках предлагается наказывать тюремным заключением и лишать права занимать определенные должности граждан, которые ранее были осуждены за загрязнение окружающей среды. По словам официального представителя партии «Справедливая Россия — За правду» Елизаветы Кондаковой, законодательная инициатива Стивена Сигала может стать одной из ключевых для партии на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.