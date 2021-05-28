Госдеп США запросил $665 млн на защиту Европы

Госдепартамент США запросил у конгресса $665,8 млн на 2022 финансовый год на помощь странам Европы и Евразии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что деньги нужны, в частности, для «ответа на растущие вызовы со стороны России и Китая».

«Запрашиваемые на 2022 финансовый год средства для Европы и Евразии повысят устойчивость этих стран к негативному иностранному влиянию, будут способствовать продвижению евроатлантической интеграции, параллельно помогая им отвечать на растущие вызовы со стороны России и Китая», — говорится в документе.

Ранее Госдеп назвал сферы для сотрудничества с Россией. По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, Соединенные Штаты стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.

Кроме того, глава Госдепа отметил, что интересам Москвы и Вашингтона соответствует сотрудничество в сфере стратегической стабильности и сдерживании ядерных программ КНДР и Ирана, а также в вопросе урегулирования ситуации в Афганистане.