Евросоюз предложил помощь в установлении границ между Арменией и Азербайджаном

Евросоюз готов предоставить помощь в установлении границ между Арменией и Азербайджаном и налаживании мира в регионе. Об этом сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении ЕС призвал обе стороны воздержаться от дальнейшей эскалации конфликта. Также Евросоюз обратился к Азербайджану с требованием освободить всех пленных и задержанных.

Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций азербайджанских вооруженных сил в Нахичевани. Отмечается, что в результате обстрелов военнослужащий Эльхан Мурадов получил ранение в плечо. В ведомстве отметили, что ему была оказана первая медицинская помощь, пострадавшего доставили в госпиталь, его жизни ничего не угрожает.

В Минобороны также сообщили, что азербайджанский спецназ открыл ответный огонь по противнику.