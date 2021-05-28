Боррель заявил об обеспокоенности Евросоюза отказом Москвы принять рейсы из стран ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС обеспокоен отказом Москвы принять рейсы из стран сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера появились новости о препятствиях для взлета и посадки европейских самолетов в Москве, что было большим нарушением воздушного движения», — сказал дипломат.

По его словам, в Евросоюзе пока не знают, был это частный случай или речь идет об общей тенденции со стороны российских властей, «чтобы заставить европейские самолеты пролетать над Белоруссией».

Отношения Европы и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.

Ранее сообщалось, что самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией. Позже этот инцидент объяснила Росавиация.

Пока Россия не дала согласие на изменение маршрута западных авиаперевозчиков, которым ЕС рекомендовал отказаться от полетов над воздушным пространством Белоруссии. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко накануне призвал Россию восстановить полноценное авиасообщение со страной. Кроме того, белорусский лидер Александр Лукашенко намерен договориться на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи о полном возобновлении авиасообщения между Белоруссией и Россией, которое было ограничено в результате пандемии коронавируса.