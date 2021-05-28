Лукашенко надеется переговорить с Путиным о возобновлении авиасообщения на фоне пандемии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что надеется на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи договориться по теме возобновления авиасообщения между странами, которое было ограничено в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если у нас более-менее нормально, если мы выровнялись в этом отношении, всеми правдами и неправдами, ну так давайте открываться друг другу... Если мы закрыты, это не будет способствовать уменьшению заболеваемости», — сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что эпидемиологическая ситуация в обеих странах «примерно одинаковая».

Переговоры глав двух государств пройдут в пятницу, 28 мая, в Сочи.

Это будет третий за год визит Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.

Накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящих переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.