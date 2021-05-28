Вице-канцлер Германии призвал к международной изоляции Белоруссии

Вице-канцлер Германии Олаф Шольц призвал к международной изоляции властей Белоруссии на фоне инцидента с самолетом Ryanair. Об этом он заявил в интервью изданиям группы Funke.

«Режим в Минске нужно изолировать на международном уровне», — цитирует политика газета Berliner Morgenpost.

По его словам, белорусский президент Александр Лукашенко нарушил международное право, экстренно посадив рейс ирландской авиакомпании.

Отношения стран Запада и Белоруссии ухудшились после инцидента с экстренной посадкой самолета, который следовал из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Из-за сообщения о минировании борт сел в аэропорту Минска, где сразу был задержан белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка София Сапега. Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса. При этом Протасевич ранее был включен в список лиц, причастных к террористическим действиям.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Франция закрыла свое небо для белорусской авиакомпании «Белавиа». Также ряд европейских авиакомпаний прекратили полеты над Белоруссией.