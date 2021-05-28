ФБР начало расследование инцидента ситуации с Ryanair

ФБР начало собственное расследование инцидента с самолетом Ryanair, который вынуждено сел в Минске, пишет Reuters со ссылкой на полицию Литвы.

«Помимо Польши, которая начала собственное досудебное расследование, у нас есть подтвержденная информация от наших коллег в США, что ФБР начало собственное расследование», — приводятся слова главы литовской полиции Роландаса Кишкиса.

Ранее Россия на незапланированном заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) поддержала стремление ИКАО провести расследование инцидента, когда самолет Ryanair был экстренно посажен в Минске.

23 мая в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги. В Белоруссии Протасевича обвиняют по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.