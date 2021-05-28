Постпред РФ: Евросоюз связан с Россией общим будущим

Европейский союз связан с Россией общим будущим, и в Брюсселе это понимают, считает российский постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Кстати, [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен сказала еще, что мы – Россия и Евросоюз – связаны общим будущим. Вот это уже серьезная констатация ситуации», – заявил постпред.

Он также выразил надежду, что такое отношение будет отражено в докладе Еврокомиссии и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к следующему саммиту ЕС.

При этом Чижов отметил, что Евросоюз остается привержен «пяти принципам» в отношениях с Россией, которые на сегодняшний день не отвечают актуальной ситуации и взаимным потребностям сторон. По его мнению, Брюсселю давно пора выйти из этого «тупика».

«В очередной раз повторю, что мы готовы к диалогу с ЕС, Россия, как известно, ни одной двери не закрывала, ни одного шлагбаума не опускала. Когда Евросоюз дозреет до активизации диалога с нашей страной? Честно скажу, не знаю», – добавил дипломат.

Кроме того, российский постпред допустил, что визит американского президента Джо Байдена в Женеву на саммит с российским лидером Владимиром Путиным может помочь ЕС «определиться».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подготовят доклад по стратегии отношений с Россией.