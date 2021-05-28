ИКАО объявила о расследовании посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO, ИКАО) официально объявила о расследовании инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске.

В ходе специального заседания Совет организации выразил свою обеспокоенность произошедшим.

«Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов <...> Совет также призвал все государства-члены ИКАО и другие заинтересованные стороны сотрудничать с этим расследованием», — указано в заявлении.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. После посадки белорусские правоохранители задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту воздушного судна. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Ранее сообщалось, что России поддержала стремление ИКАО провести расследование инцидента.