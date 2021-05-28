Reuters: Турция заставила НАТО смягчить реакцию на посадку борта Ryanair в Минске

Турция отказалась согласовать совместное заявление стран Североатлантического альянса, в котором упоминались «карательные меры» в отношении Белоруссии за экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Анкара настаивала на удалении из текста формулировок, содержащих угрозу прекращения сотрудничества НАТО с Минском, а также на отказе от упоминания поддержки новых санкций Запада в отношении Белоруссии.

При этом в итоговом заявлении указано, что альянс осуждает произошедшее и требует освободить задержанного после посадки самолета основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

Саммит лидеров стран ЕС постановил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты ЕС и совершать полеты над его территорией. Решение пока не вступило в силу, так как оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров. Международная организация гражданской авиации (ICAO) начала собственное расследование инцидента, промежуточные итоги должны быть представлены к 25 июня.